Farmsum – De Oosterhorn in Farmsum is woensdag langere tijd afgesloten vanwege een onderzoek naar een ongeluk dat op 11 september 2023 plaatsvond. Ter hoogte van de afslag naar het Metaalpark kwamen een motorrijder en een automobilist met elkaar in botsing.

De motorrijder overleefde het ongeval toen niet. De politie verzamelt tijdens het onderzoek zoveel mogelijk informatie om de schuldvraag te kunnen vaststellen meldt RTV Noord. Zie archief

