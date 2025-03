Stadskanaal – Woensdagochtend is er brand uitgebroken in een loods van een bedrijf aan de Steenhouwer in Stadskanaal.

Rondom het pand hing een brandlucht. De brandweer is vanaf het ongeluk N378 met spoed hierheen gereden. Brandweerlieden zijn binnen in de loods en gingen op onderzoek. Wat er exact aan de hand was is onbekend.

Foto's