Stadjer moet bijna anderhalf jaar de cel in voor drugshandel

Groningen – Een 26-jarige man uit Groningen is veroordeeld tot 24 maanden celstraf (waarvan acht maanden voorwaardelijk) voor het bezit en de handel in grote hoeveelheden soft- en harddrugs.

De celstraf die de rechtbank oplegde is een stuk lager dan de eis van het openbaar ministerie. Twee weken geleden eiste het OM nog dertig maanden cel (waarvan tien voorwaardelijk) tegen de Groninger.

Op 2 mei 2023 kreeg de politie een melding over drugshandel in een woning aan de Populierenlaan. In de woning werd de 26-jarige man aangetroffen, samen met een vuurwapen en verschillende soorten drugs. Het ging om hennep, paddo’s, ketamine, amfetamine en heroïne. Volgens de Stadjer was hij in de woning om gratis drugs te gebruiken en was zijn medeverdachte de echte handelaar. De politie vond echter op een telefoon aanwijzingen voor een grootschalige handel, zoals een prijslijst en klantcontacten. Zegt Oogtv.nl en Rechtspraak.nl.

Het OM stelde dat deze telefoon van de verdachte is en volgens justitie werkten beide mannen samen. Ook de rechter vindt dat de verdachte een grotere rol dan hij beweert.

Omdat de Stadjer kampt met verslavingsproblemen en een hoog risico op herhaling heeft, moet hij zich verplicht laten behandelen. Hij kreeg eerder hulp aangeboden, maar maakte daar nauwelijks gebruik van. Ook viel hij tijdens zijn voorlopige vrijlating terug in middelengebruik.

