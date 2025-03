Meer auto’s vernield in Groningen in 2024 (vooral in Pekela)

Groningen – Het aantal autovernielingen in Groningen is vorig jaar fors toegenomen. Vooral in Pekela en Westerkwartier sloegen vandalen aanzienlijk vaker toe, al loop je in Stad nog wel altijd het grootste risico. In slechts een op de elf gevallen weet de politie de dader te achterhalen. Dat blijkt uit onderzoek van Wegenvignetten.nl op basis van politiedata.

De cijfers laten zien dat in Groningen in 2024 900 auto’s werden vernield. Dat is een toename van 11,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In de gemeente Pekela was de stijging met 33 procent het grootst, gevolgd door Westerwolde (+30 procent) en Westerwolde (+25 procent). Oldambt en Midden-Groningen kennen als enige Groningse gemeenten juist een afname.

Met name in de stad kun je je auto maar beter goed in het zicht parkeren. Zo worden in Groningen 4,7 op de 1000 auto’s slachtoffer van vandalisme. Dat is meer nog dan in Veendam (3,6 op de 1000) en Westerwolde (3,3). Ook in absolute zin worden er in Groningen verreweg de meeste auto’s vernield, wat gezien het aantal inwoners en auto’s voor de hand ligt.

Op het platteland hoef je je daarentegen minder zorgen te maken. Zo wordt in Het Hogeland en Midden-Groningen ‘maar’ 1,6 op de 1000 autobezitters slachtoffer van vandalisme. Westerkwartier en Stadskanaal scoren ook relatief laag.

Als jouw auto slachtoffer wordt van vandalisme, doe je er goed aan aangifte te doen. Heb je een allrisk-verzekering, dan is aangifte bij de politie namelijk voor verzekeraars een voorwaarde om uit te keren. Verwacht dan overigens niet dat de dader ook daadwerkelijk gepakt wordt, want dat gebeurt in de provincie Groningen in slechts een op de elf gevallen.

In de gemeenten Westerkwartier en Pekela werd vorig jaar zelfs geen enkel geval van autovandalisme opgelost. In Oldambt heeft de politie daarentegen het vaakst succes: daar wist de politie in een op de vijf gevallen de dader op te sporen. Ook in Stadskanaal en Het Hogeland weet de politie nog relatief vaak de dader te achterhalen.

Autovernielingen zijn nooit helemaal te voorkomen, maar slimme keuzes verkleinen de kans aanzienlijk. “Parkeer op goed verlichte plekken of in een bewaakte garage, vooral in risicogebieden. En laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen om vernieling uit frustratie te voorkomen”, adviseert Mattijs Wijnmalen van Wegenvignetten.nl.

Daarnaast wordt de dashcam ook in Nederland steeds populairder, zo blijkt uit Google Trends-cijfers, met een opvallende piek afgelopen maand. Dat lijkt verband te houden met de recente vernielingen van Tesla’s, als gevolg van de toenemende afkeer tegen het bedrijf van Elon Musk. Veel Tesla’s hebben een ingebouwde dashcam, maar deze zogeheten Sentry Mode verbruikt behoorlijk wat energie. Een zichtbare dashcam op de voorruit valt bovendien meer op en kan daardoor eerder afschrikwekkend werken.

