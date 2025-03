Alteveer – Bij een ongeval op de Beumeesweg in Alteveer zijn twee auto”s zwaar beschadigd geraakt. Hierbij raakte een persoon licht gewond. Een busje is bij het ongeval in een tuin beland.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse waaronder de brandweer. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De weg was tijdens het ongeval afgesloten en werd omgeleid.

Foto's