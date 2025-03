Sappemeer – Bewoners van de Resedastraat in Sappemeer zijn opgeschrikt door een knal, zo meldt een 112-fotograaf. Na de knal brak er brand uit, waardoor de straat vol rook kwam te staan.

Een van de woningen heeft schade aan de voorgevel. De brandweer had de straat tijdelijk afgezet. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's