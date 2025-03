Update: Straat vol rook na explosie in Sappemeer, getuigen en beelden gezocht (Video)

Sappemeer – Bewoners van de Resedastraat in Sappemeer zijn opgeschrikt door een explosie zo meldt RTV Noord. Na de knal brak er brand uit, waardoor de straat vol rook kwam te staan. Video.

Een van de woningen heeft schade aan de voorgevel. De brandweer had de straat tijdelijk afgezet. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Dat meldt RTVNoord.nl

Update: De politie is nu op zoek naar getuigen van een explosie op donderdag 13 maart rond 20:30 uur aan de Resedastraat in Sappemeer.

Een woning in de straat raakte hierbij beschadigd. Heb jij beelden waarop iets verdachts is te zien tussen 20:15 en 21:15 uur in de buurt van de Resedastraat? Of heb je meer informatie over dit incident en heb je hun nog niet gesproken? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dan bel je Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's

