Vrouwelijke verdachte Drentse kunstroof mag onderzoek in vrijheid afwachten

Heerhugowaard/ Assen – Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft besloten dat een 40-jarige vrouw uit Heerhugowaard verder in vrijheid het onderzoek betreffende de kunstroof in het Drents Museum mag afwachten.



Op 25 januari 2025 werden uit dat museum diverse waardevolle Roemeense kunstschatten ontvreemd. De vrouw zat sinds eind januari in voorlopige hechtenis. Ze blijft verdachte.

In de zaak zitten drie mannen van 26, 34 en 36 jaar, allen uit Heerhugowaard, nog wel vast. Op 9 mei 2025 zal de rechtbank in Assen zich op een eerste openbare zitting gaan buigen over een eventuele verlenging van de voorlopige hechtenis voor deze mannen.

Aan hen zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld en alleen kunnen communiceren met hun advocaat.

