Een druk weekend voor politie Westerkwartier: o.a. een nepvuurwapen aangetroffen

Zuidhorn – Afgelopen vrijdag kreeg de politie een melding dat er drugs werd gebruikt in een voertuig welke geparkeerd stond aan de Sportlaan te Zuidhorn. Ter plaatse zagen en roken wij dat er een joint werd gerookt door de bestuurder en de passagier.

Na uitlevering te hebben gevorderd kwam er nog meer wiet tevoorschijn. Na controle van de auto bleek dat er in de kofferbak ook een op echt lijkend nep vuurwapen in de auto lag. Deze is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De bestuurder, een 21 jarige inwoner uit Zuidhorn, heeft een rijverbod van 24 uur gekregen en voor het wapen zal nog overleg worden gepleegd met de officier van justitie.

RIJDEN ONDER INVLOED DRUGS

Op vrijdag werd op de A7 werd een voertuig gecontroleerd welke niet verzekerd bleek. De bestuurder heeft een alcoholtest en speekseltest ondergaan. De alcoholtest was negatief en de speekseltest was positief op cocaïne en THC. De bestuurder, een 37-jarige inwoner uit Westerkwartier, is daarop meegenomen naar het bureau Leek voor bloedafname. Het bloed is opgestuurd naar het NFI en de bestuurder heeft een rijverbod van 24 uur gekregen.

VERKEERSONGEVAL MET LETSEL BOERAKKER

Op zaterdag 8 maart kregen ze een melding van een verkeersongeval met letsel op de N388 bij Boerakker.

Daar was een bestuurder, 29-jarige inwoner uit Drachten, met hoge snelheid tegen een houten vangrail was gereden. De bestuurder lag al in de ambulance en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De collega’s hebben de situatie vastgelegd en het voertuig laten afslepen. De bestuurder krijgt een mededeling bij het CBR over zijn rijgeschiktheid. Zie reacties voor vervolg…

OVERLAST DOOR PERSOON ONDER INVLOED VAN ALCOHOL ZUIDHORN

Op zaterdag kreeg de politie de melding dat er in Zuidhorn een aantal personen bij een man stonden die in zijn auto wilde stappen, maar die zichtbaar onder invloed was. Ter plaatse bleek dat de man duidelijk onder invloed van alcohol was. Hem duidelijk gemaakt dat hij niet mocht gaan rijden en hem een rijverbod gegeven en de tip om een taxi of ander vervoer te regelen. De man heeft dit toen geprobeerd, maar hier zou wel enige tijd overheen gaan voordat die daadwerkelijk kon komen. Daarom ter bescherming en in overleg met de eigenaar van de auto de autosleutels onder ons genomen en deze op het bureau Leek gelegd.

RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS A7

Zagen ze een voertuig rijden op de A7 waarvan de eigenaar geen rijbewijs had. Bleek dat de bestuurster, een 48-jarige inwoonster uit de gemeente Westerkwartier, ook eigenaar was en dat haar rijbewijs de geldigheid had tot 5 maart 2018. Hiervoor heeft zij een proces verbaal gekregen.

RIJBEWIJS INGEVORDERD SNELHEID A7

Op zaterdag 8 maart werd de politie op de A7 te Nuis door een voertuig met hoge snelheid ingehaald. De collega’s reden in een onopvallend voertuig en hadden moeite om het voertuig bij te houden. Bij Leek kon het voertuig staande worden gehouden. Het voertuig reed gecorrigeerd gemiddeld 166 kilometer per uur, daar waar 100 kilometer per uur is toegestaan. Van de bestuurder, een 22-jarige inwoner uit Woerden, is het rijbewijs ingevorderd en een EMG aangezegd.

ONGEVAL NOORDERWEG MARUM

Kreeg de politie op zondag 9 maart een melding van een verkeersongeval op de Noorderweg te Marum. Ter plaatse bleek een bestuurder, een 43-jarige inwoner uit Marum, met zijn voertuig op hoge snelheid rechtdoor over een rotonde was gereden en hierbij een aanrijding had veroorzaakt. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs en veroorzaken van gevaar of hinder. De voertuigen zijn afgesleept en het proces verbaal zal worden opgestuurd naar het CVOM.

Verder hebben ze meerdere meldingen afgehandeld van overlast van jeugd, geluidsoverlast, mensen met verward of onbegrepen gedrag, inbraakalarmen, parkeerproblemen en burenruzies.

