Garnwerd – De brug bij Garnwerd over het Reitdiep is van 24 tot 31 maart gestremd. In april 2024 werd de monumentale brug aangevaren en de schade wordt nu hersteld.

Fietsers en voetgangers kunnen tussen 7:00 uur en 17:00 uur gebruikmaken van een gratis veerpont schrijft RTV Noord.

Foto's