Auto raakt van de weg op N388 bij Boerakker, MMT inzet

Boerakker – Op de N388 (Bakkerom) heeft vannacht een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden.

Een automobilist kwam hier door onbekende oorzaak tegen een geleide rail. Omdat het slachtoffer met een behoorlijke snelheid tegen de geleiderail was gebotst, kwam ook het Mobiel Medisch Team per helikopter ter plekke.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld in de ambulance en is later met spoed overgebracht naar het UMC te Groningen. Wat de toestand van het slachtoffer is, is nog onbekend. Ten tijde van de hulpverlening was de weg dicht. Een berger komt nu ter plaatse voor het afslepen van de auto.

