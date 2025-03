Stoplichten Maagdenbrug gaan voorgoed verdwijnen

Groningen – De stoplichten bij de Maagdenbrug verdwijnen definitief. Volgens het gemeentebestuur is de veiligheid verbeterd door zowel het uitzetten van de stoplichten als de extra verkeersmaatregelen (drempels en stopborden) die het afgelopen jaar zijn genomen.

De stoplichten werden in oktober 2023 uitgezet, bij wijze van proef. Weggebruikers hoeven sindsdien niet meer te wachten en zijn lange rijen voor de stoplichten verdwenen. Om de aanpassing mogelijk te maken, werd de maximumsnelheid direct teruggebracht nar dertig kilometer per uur, veranderde de voorrangssituatie en kwamen er drie nieuwe zebrapaden.

‘Ongelukken afgenomen, doorstroming verbeterd’

Maar dat bleek niet genoeg. In de eerste maanden na de aanpassing gebeurden er vier ongelukken in korte tijd. Na het aanbrengen van stopborden en drempels om het verkeer te remmen daalde dit aantal naar vier in negen tot tien maanden, aldus het college. Het laatste geregistreerde ongeval is inmiddels zeven maanden geleden.

Volgens wethouder Philip Broeksma heeft de situatie zich bewezen als veilig genoeg om te blijven bestaan. Daarom kunnen de stoplichten nu worden weggehaald, aldus de wethouder: “De doorstroming is meer gestaag, waardoor het verkeersbeeld rustiger oogt. Doordat de doorstroming beter verloopt, houdt het OV-Bureau jaarlijks 150.000 euro over.”

Politie blijft kritisch, daarom ‘uitritconstructie’ op Kattenhage

Maar er moet nog wel wat veranderen. De politie blijft kritisch en vindt de situatie onoverzichtelijk, vooral door de afbuigende voorrang voor bussen. Ook de verschillende verkeersregels op een klein stuk van de Diepenring zorgen voor verwarring, stelt Broeksma.

Daarom worden er nog een aantal extra maatregelen genomen. Zo worden de zebrapaden beter verlicht, worden onnodige borden weggehaald en krijgt de Kattenhage in de tweede helft van dit jaar een uitritconstructie tijdens de geplande werkzaamheden aan de straat. Dat moet zorgen voor een voorrangssituatie die duidelijker is, besluit Broeksma.

“Hiermee wordt de afbuigende voorrang behouden, de snelheid vanuit de Kattenhage wordt geremd”, schrijft de wethouder. “Er ontstaat gelijktijdig meer helderheid over de hiërarchie, net als bij het Schuitendiep, de Steentilstraat en de Winschoterkade. Met de uitritconstructie zijn de bij de evaluatie van de Maagdenbrug geuite zorgen van de politie over de onduidelijke voorrangssituatie ondervangen. Ook de

fietsersbond is positief over deze oplossing.”

