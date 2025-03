Man voor bedreiging aangehouden in de Esdoornlaan

Groningen – De politie heeft donderdagochtend aan de Esdoornlaan(wijk Selwerd) in Groningen een man aangehouden voor bedreiging. Agenten kwamen in kogelwerende vesten ter plaatse. Die vesten zijn een standaard voorzorgsmaatregel bij een melding van bedreiging waarbij mogelijk een wapen in het spel is, zegt politiewoordvoerder Thijs Damstra tegen Dvhn.nl.

,,De melding kwam binnen vanuit de Eikenlaan maar daar vonden we niemand. Aan de Esdoornlaan hebben we uiteindelijk een man aangehouden op verdenking van bedreiging.

