Urgent: Vermissing in Drenthe, zoekt u mee naar Heinrich(83) !

Norg – De politie is op zoek naar de 83-jarige Heinrich uit Norg. Hij is op woensdag 5 maart om 10:30 uur lopend vertrokken vanaf de Eenerstraat in Norg. Mogelijk was de man omstreeks 17:30 uur in de omgeving van Leutingewolde.

De man is 175cm lang en droeg toen hij wegliep een groene leren jas, bruine schoenen en had een pet op. De man loopt krom. Familie en politie maakt zich zorgen om zijn gezondheid. Weet u waar Heinrich is? Heeft u hem mogelijk zien lopen in de omgeving van Leutingewolde? Bent u in het bezit van camerabeelden waarop de man te zien is? Of heeft u andere informatie over zijn verblijfplaats? Meld dit dan bij de politie via 0800-6070.

Treft u Heinrich nu? Bel 112!

Foto's