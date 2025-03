Groningen – In de nacht van woensdag op donderdag rond 00:35 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een brand op een schip bij de Gerrit Krolbrug, de brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse.

Het is onduidelijk of er daadwerkelijk brand was. De brandweer heeft het schip gecontroleerd, het is onbekend of er bluswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

Foto's