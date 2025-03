Mannen die jongen gebroken neus slaan op Grote Markt krijgen taakstraf

Groningen – Twee mannen van 19 jaar oud uit Roden hebben dinsdag tachtig uur taakstraf gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het mishandelen van een leeftijdsgenoot afgelopen herfst op de Grote Markt. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De mishandeling vond plaats op 13 oktober. De twee waren met een derde vriend onderweg naar hun auto, toen ze op de Grote Markt drie andere personen tegenkwamen.

Eén van de jongens die voorbijliepen werd om een vuurtje gevraagd, maar toen deze geïrriteerd reageerde, ontstond er een opstootje waarbij er rake klappen vielen. Eén van de mannen uit Roden deelde een vuistslag uit, waarbij het slachtoffer een gebroken neus en een fractuur in de kaak opliep. Ook zijn bril ging kapot. De persoon moest in het ziekenhuis behandeld worden aan diens verwondingen. Zegt Oogtv.nl.

Voor de rechter gaven de mannen uit Roden aan dat ze afgelopen najaar niet goed in hun vel zaten. De Officier van Justitie eiste 120 uur taakstraf, maar de rechter ging daar niet in mee. Omdat ze hulp hebben gezocht voor hun mentale problemen en omdat ze beide nog geen strafblad hadden, is de straf bepaald op tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

