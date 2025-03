Politie houdt fietsaccudief aan

Groningen – De politie heeft gisteravond 1 maart 2025 een verdachte aangehouden welke in het bezit was van meerdere gestolen accu’s. Hierbij is de politie opzoek naar de herkomst van deze accu’s.

De politie is specifiek op zoek naar mensen die zeer recentelijk een fietsaccu missen. Is er bij u recentelijk een fietsaccu weggenomen? Meld dit dan bij de politie.

Vermeld hierbij de bijbehorende nummers van de accu’s. Heeft u verdere informatie? Neem contact met de politie op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

