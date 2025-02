Ter Apel – Of het helpt, is maar de vraag. Sinds de vorige zomer houdt de politie af en toe preventieve fouilleeracties op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Met als doel het wapengebruik in en rond het opvangcomplex terug te dringen.

Het aantal ernstige incidenten achter én buiten de poort lijkt de afgelopen maanden licht te dalen. Toch was het zondag weer raak. Met een steekpartij op steenworp afstand van het aanmeldcentrum. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's