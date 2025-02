Vechtpartijen na Qmusic fout feest in Leek, getuigen gezocht

Leek – Op zaterdag 15 februari 2025 vond er een Qmusic Fout Feest plaats in Sportcentrum Leek. Na dit evenement ontstonden er rond 01:30 uur meerdere vechtpartijen buiten bij de fietsenstallingen.

De politie is een onderzoek gestart naar deze incidenten en roept getuigen op zich te melden. Als u iets heeft gezien of beschikt over relevante informatie, wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via hun website. Uw informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek en het vervolgen van de betrokkenen.

Foto's