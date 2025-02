Overleden persoon aangetroffen in water aan de Trompsingel (Video) (Update)

Groningen – Op woensdagmiddag rond 16:00 uur heeft de politie een overleden persoon aangetroffen in het water aan de Trompsingel in Groningen. De vondst werd gedaan na een melding, waarna hulpdiensten direct ter plaatse kwamen.

De politie is onmiddellijk een onderzoek gestart naar zowel de identiteit van de overledene als de toedracht van het overlijden. Op dit moment is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf, een ongeluk of een andere oorzaak. Forensische experts en rechercheurs doen ter plaatse onderzoek en bekijken of er aanwijzingen zijn die meer duidelijkheid kunnen geven over de omstandigheden.

Omstanders werden op afstand gehouden terwijl de politie het gebied afzette voor onderzoek.

22:30 – Update: Politie onderzoek heeft aangetoond dat het een 38-jarige man betreft die sinds 28 januari werd vermist. De politie heeft de eerdere gedeelde beelden van hem verwijderd, de politie verzoekt iedereen hetzelfde te doen.

Er zijn geen aanwijzingen van een misdrijf gevonden.

