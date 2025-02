Stoken met houtkachel steeds populairder

Regio – Het begint weer kouder te worden en dat brengt altijd de bekende zoektocht naar betaalbare warmte met zich mee. Sommige mensen kijken naar de gasprijzen en besluiten dat het misschien wel slim is om niet te lang met de centrale verwarming door te gaan. Een houtkachel kan dan een goede oplossing zijn.



Er hangt een gezellige sfeer rond echt vuur en het kan de energierekening flink omlaag brengen. Iemand die altijd met een dikke trui binnen zit, omdat de gasrekening anders te hoog wordt, heeft daar meestal wel oren naar. Er wordt vaak gedacht dat zo’n kachel vooral iets is voor sfeervolle landhuizen of vakantiewoningen, maar steeds meer mensen in gewone rijtjeshuizen ontdekken de voordelen. Je wilt toch niet in de kou zitten.

Verwarmen met een houtkachel nu is het moment

Er ontstaat ieder jaar rond deze tijd weer paniek over de hoge gaskosten. Het is begrijpelijk dat mensen naar alternatieven kijken om het huis warm te krijgen. Een houtkachel staat vaak bovenaan de lijst omdat hout minder geld kost dan gas en de warmte direct voelbaar is. Het voordeel is dat gietijzeren of stalen modellen de warmte vaak lang vasthouden en verspreiden. Er zijn zelfs types die met een vlammetje de hele kamer comfortabel maken. De bonus is dat het ook nog een stukje sfeer geeft, want er gaat weinig boven het knisperende geluid van brandend hout.

De voordelen van verwarmen met een houtkachel

Veel mensen zijn vooral geïnteresseerd in de besparing die een speksteen houtkachel kan opleveren. De warmte blijft lang hangen en het rendement kan hoog oplopen. De gezellige gloed van het vuur is nog een reden waarom dit soort kachels steeds vaker in woonkamers staan. Er zijn verschillende stijlen verkrijgbaar, dus het past niet alleen in een rustieke inrichting, maar ook in moderne woonkamers. Hout is vaak makkelijk te krijgen en er is keuze uit kant-en-klare zakken houtblokken of zelf klieven van hout. Zo bespaar je niet alleen op de energierekening, maar ook op de sportschool, want hout klieven is best een flinke klus.

Is het wel aantrekkelijk om te verwarmen met een houtkachel

Er wordt vaak geroepen dat hout stoken beter is voor de portemonnee dan gas. De gasprijzen swingen de pan uit en dat maakt hout voor veel mensen aantrekkelijker. Het is niet voor iedereen altijd even praktisch, maar wie het handig organiseert, kan een flinke kostenbesparing bereiken. Het is bovendien gezellig in huis. Een vlammetje in de kachel heeft nu eenmaal een andere uitstraling dan een radiator die zachtjes tikt. Het is ook geen geheim dat een huiselijke sfeer vaak begint rond het hart van het huis en zo’n kachel draagt daar zeker aan bij.

Hier moet je op letten bij de aankoop van een houtkachel

Een houtkachel is niet zomaar een apparaat. Er is een rookkanaal nodig voor de afvoer van verbrandingslucht en dat moet goed worden aangelegd. Zonder zo’n kanaal kan het behoorlijk rokerig worden binnen en dat levert weinig vrolijkheid op. Het vermogen van de kachel maakt ook uit. Een kachel die te groot is voor de ruimte gaat niet lekker branden en geeft vooral veel hitte en zwarte ruitjes. Een te kleine kachel moet continu op volle toeren draaien om het een beetje warm te houden. Het budget speelt natuurlijk ook een rol en er is binnen vrijwel elke prijsklasse een model te vinden dat bij je woonsituatie past. Het is vaak handig om advies te vragen bij een vakman en zo te voorkomen dat er een kachel wordt gekozen die uiteindelijk alleen maar frustratie oplevert.

Foto's