Bestuurder aangehouden door politie na ongeval in Appingedam

Appingedam – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft zich een eenzijdig ongeval voorgedaan aan de Opwierdeweg in Appingedam. Een auto raakte van de weg en belandde in de sloot.

Hulpdiensten werden rond middernacht gealarmeerd en kwamen snel ter plaatse. Bij aankomst bleek de bestuurder de controle over het voertuig te hebben verloren in een bocht, waarna de auto in het water terechtkwam.

Ter plaatse zou de bestuurder een stopteken hebben gekregen, of hij deze negeerde is niet bekend. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

De politie heeft nadat de auto uit de sloot is de auto doorzocht, wat hier de reden van is is niet bekend.

