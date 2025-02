Meerstad – Zaterdagochtend rond 09:00 uur is brand uitgebroken in een woning in aanbouw aan de Vossenburglaan in Meerstad. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur na enige tijd onder controle. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht.

Foto's