Colportage: wees voorzichtig, laat je niet misleiden en check het bedrijf

Regio – De politie krijgt de laatste dagen meldingen van mensen die deur-tot-deur gaan voor verkopen of goede doelen. Deze verkopers benaderen huishoudens direct aan de deur met het doel producten of diensten te verkopen, vaak zonder voorafgaande uitnodiging.

In sommige gevallen kunnen deze verkopers misleidend overkomen of proberen om producten of loten aan te bieden tegen onrealistische prijzen.

De politie adviseert u om altijd voorzichtig te zijn en onderstaande richtlijnen in acht te nemen:

-Vraag altijd om identificatie van de verkoper en controleer of zij een geldige vergunning hebben.

-Geef geen persoonlijke gegevens zoals bankrekeningnummers of identificatienummers aan onbekenden.

-Laat u niet onder druk zetten om snel een beslissing te nemen. U heeft altijd het recht om zaken rustig na te denken.

-Denk goed na voordat u iets koopt van iemand die aan de deur komt. Veel legitieme bedrijven bieden hun producten niet op deze manier aan.

-Als u een verdachte verkoper tegenkomt, of als u denkt dat u slachtoffer bent geworden van misleidende verkooppraktijken, neem dan direct contact op met de aanbieder.

-Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijk en wij moedigen u aan om altijd waakzaam te blijven.

