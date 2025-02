‘Drugsgebruik onder Groningse studenten is doodnormaal’

Groningen – Drugsgebruik is doodnormaal onder Groningse studenten. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente Groningen waar de Ukrant over schrijft.

De enquête is uitgezet door RUG-studenten in opdracht van de gemeente, en is door 577 wo- en hbo-studenten in Groningen ingevuld. De gemeente hoopt met de informatie effectiever drugsbeleid te kunnen ontwikkelen. Zegt Oogtv.nl.

Van de studenten die de enquête hebben ingevuld, geeft 61 procent aan dat het gebruik van drugs openlijk wordt besproken. Zo’n 41 procent ziet ook drugsgebruik om zich heen. Slechts 30 procent zegt dat de criminaliteit achter de productie en distributie van drugs invloed heeft op hun gebruik.<

Studenten denken wel aan de medische risico’s die gepaard gaan met drugs, maar niet aan de criminele wereld die erachter zit’, zegt Martijn Thom Weening, een van de studenten die aan het rapport werkte, tegen de Ukrant. ‘Het zou goed kunnen dat een deel niet goed weet welke wereld er achter het gebruik van een pilletje zit,”

Veel van de ondervraagde studenten geven aan drugs te gebruiken omdat zij nieuwsgierig zijn naar de effecten. Dat geldt voor zo’n 30 procent van de gebruikers van amfetamine, ketamine en lachgas. Ook gebruiken ze drugs vanwege de sociale binding die dat met zich meebrengt. Die factor weegt het zwaarste mee bij gebruik van cocaïne, 3MMC en MDMA.

De onderzoekers vinden dat het drugsbeleid van de gemeente, dat nu vooral gericht is op preventie, nog verbeterd kan worden. Zo kan er beter met de horeca worden gecommuniceerd en kunnen de huisregels van clubs en kroegen duidelijker gemaakt worden. Weening: ‘En die willen daar graag aan meewerken, want dealers zorgen voor veel overlast’.

Foto's