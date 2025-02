Aardbeving bij Usquert van 2.2, ‘de kast trilde’

Usquert – Woensdag op donderdagnacht om 0:22 uur was er een aardbeving bij Usquert. De beving had een kracht van 2.2 op de schaal van Richter en is op meerdere plekken gevoeld.

Dit heeft impact op onze inwoners. Wij begrijpen dat een aardbeving zorgen met zich meebrengt. Heeft u schade of extra ondersteuning nodig? Hieronder vindt u belangrijke informatie.

Schade melden

Heeft u schade aan uw woning of eigendommen? U kunt dit melden via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Hulp of zorg nodig?

Onze aardbevingscoaches van Mensenwerk Het Hogeland staan voor u klaar.

Andere hulp of advies

Kijk op onze pagina aardbevingen voor meer informatie over hulp en advies.

Veel inwoners van het dorp voelden de beving. Reageer op onze Facebook pagina. De kast trilde zegt een vrouw in een reactie via de e-mail.

