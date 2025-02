FNV: Vijftig Werknemers IKEA Groningen staken dinsdag voor betere cao

Groningen – Ondanks meerdere ludieke acties, een werkonderbreking bij de vestiging in Heerlen en een staking in Haarlem weigert de directie van IKEA Nederland nog steeds een fatsoenlijk cao-bod te doen. Dus blijft het personeel van het Zweedse woonwarenhuis stevig actievoeren. Dinsdag leggen werknemers van de vestiging in Groningen 24 uur lang het werk neer. Zij eisen een hoger loon en verlaging van de werkdruk.

‘We proberen al maanden een goede cao af te sluiten bij IKEA’, zegt Danielle Wiek, bestuurder van FNV Handel. ‘Maar de directie houdt vast aan een broodmager loonbod dat onder het niveau van de inflatie ligt. Dat is voor de werknemers niet acceptabel. Ook hun boodschappen worden steeds duurder en zij willen er dit jaar ook een beetje op vooruitgaan. Daarom voeren we actie.’

Salarisverhoging

De FNV eist een loonsverhoging van 7% om de koopkracht te verbeteren. Ook moet IKEA van de vakbond maatregelen nemen om de werkdruk te verlagen. Het warenhuis biedt haar personeel slechts een magere 0,4% salarisverhoging per 1 januari en 2% per 1 juli 2025. Volgens het CBS was de inflatie in januari 3,3%.

Acties

Leden van de vakbond voerden al op verschillende manieren actie bij IKEA. Tot tweemaal toe verscheen een grote FNV-opblaaseend voor vestigingen van de blauwgele winkelketen, om het publiek bewust te maken van het cao-conflict en het personeel te laten zien dat ze er niet in hun een(d)tje voor staan. Werknemers van de vestiging in Heerlen hielden daarnaast een korte werkonderbreking.

Staking

Die acties leidden nog niet tot een hoger loonbod. ‘Daarom hebben we besloten om de druk op te schroeven’, zegt Wiek. ‘Nu gaan we staken.’ Dat gebeurde voor het eerst op 30 januari in Haarlem, en vandaag dus in Groningen. En als dat niet het gewenste resultaat oplevert? ‘Dan sluit ik zeker niet uit dat er langere acties gaan volgen.’

