Sportbh.nl breekt een lans voor vrouwen in de sport

LEEUWARDEN – Vanaf 10 januari 2025 is het logo van Sportbh.nl zichtbaar op de mouwen van SC Cambuur. En dat is nog niet alles, ook de vrouwen van SC Heerenveen worden door dit bedrijf uit Leeuwarden gesponsord.

Met deze samenwerkingen zet Sportbh.nl een krachtig statement: sportkledingpakketten bevatten vaak alles wat nodig is, behalve een sportbh – een onmisbaar kledingstuk voor vrouwelijke sporters. Sportbh.nl wil hiermee aantonen dat een goede sportbh net zo essentieel is als andere sportkleding.

Gebrek aan aandacht voor de sportbh

Slechts één op de tien vrouwen draagt een kwalitatieve sportbh tijdens het sporten. Veel vrouwen kiezen voor een gewone beha of vinden een goede sportbh te duur. Een kwalitatieve sportbh kost tussen de 30 en 70 euro, een investering die vaak niet wordt gemaakt. Maar dat heeft gevolgen voor het comfort en de gezondheid van vrouwen.

“Een goede sport bh is net zo belangrijk als de juiste schoenen,” zegt Stefan Veldman, eigenaar van Sportbh.nl. “Het houdt de borsten op hun plaats, absorbeert tot 75% van de schokken en voorkomt ongemakken door wrijving.”

Tijd voor verandering

Met deze sponsorcontracten wil Sportbh.nl het gesprek over gelijke behandeling in de sport en het bedrijfsleven openen. “Vrouwen moeten zich bewust worden van het belang van een goede sportbh voor hun comfort en gezondheid. Het zou een enorme vooruitgang zijn als de sportbh standaard in kledingpakketten voor vrouwen komt, in plaats van dat ze deze zelf moeten regelen,” aldus Veldman. “Met dit sponsorschap willen we iedereen wakker schudden.”

Over Sportbh.nl

Sportbh.nl uit Leeuwarden is gespecialiseerd in kwalitatieve sportbh’s voor vrouwen. Het merk zorgt ervoor dat iedere vrouw zich comfortabel en goed ondersteund voelt tijdens het sporten. Het brede assortiment garandeert een perfecte fit voor elke vrouw.

Je kunt sportbh.nl eenvoudig volgen op Instagram àhttps://www.instagram.com/sportbh.nl/

Foto's