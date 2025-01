Haren – De SEON (Service En Ondersteuning Nederland) heeft het drugslab in Haren dat aan de Vondellaan midden in een woonwijk zit en vlakbij een politiebureau zit woensdagmiddag ontruimd. Er zijn daarbij een tal aan spullen in beslag genomen.

Een camper dat bij de flat stond is doorzocht, en ook in beslag genomen, deze werd door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het onderzoek gaat door.

Foto's