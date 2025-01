Begin april tot in de late uurtjes straaljagers in Gronings luchtruim

Groninegn – Begin april is de vliegbasis in Leeuwarden gastheer van de NAVO-oefening Ramstein Flag. Het grootste deel van de oefening vindt plaats boven de Noordzee. Maar ook Groningen is onderdeel van het oefengebied. De NAVO neemt dit jaar zelf de leiding over van de grootschalige oefening (die voorheen Frisian Flag heette) en gaat daarom tot in de late avonduurtjes door. Dat meldt OOGTV.nl

De organisatie van de oefening blijft, ondanks de NAVO-vlag die nu aan de oefening is gekoppeld, in handen van de luchtmachtbasis in Leeuwarden. In totaal nemen bijna 100 vliegtuigen, afkomstig van meer dan 10 Europese locaties deel aan Ramstein Flag. Het grootste deel van de vliegoefening speelt zich af boven een hoogte van 1,7 kilometer. Boven zee wordt er ook lager gevlogen, tot op zeeniveau.

Boven land kunnen vliegtuigen ook lager vliegen, bijvoorbeeld bij landen of opstijgen of bij tactische naderingen. Dit gebeurt meestal door helikopters en transportvliegtuigen. Maar in laagvlieggebieden (in Groningen is ook zo’n zone) mogen alle toestellen wat dichter bij de grond komen.

Voorheen werd de oefening gehouden van ’s ochtends vroeg tot ongeveer 16.30 uur. Maar dit jaar mogen de vliegtuigen ook ’s avonds oefeningen doen in het luchtruim boven Groningen. Van maandag tot en met donderdag vliegen zo’n veertig vliegtuigen twee per dag een trainingsmissie. Dit gebeurt tussen 16.30 en 23.30 uur. Op vrijdagen is dit van 16:30 tot 19:15 uur. ’s Ochtends en in het weekend wordt er dit keer niet gevlogen.

Foto's