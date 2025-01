Aantal woningbranden in Groningen fors toegenomen

Groningen – De gemeente Groningen telde vorig jaar 125 woningbranden. In de hele provincie Groningen gaat het om 323 woningbranden. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Het aantal van 323 woningbranden in de provincie Groningen betekent een toename van ruim 82 procent ten opzichte van vijf jaar eerder. Landelijk gaat het om 27 procent. Van alle provincies nam het aantal woningbranden in Friesland het sterkst toe, met 182 procent. Ook in Zeeland (159 procent) en Drenthe (117 procent) was er een sterke stijging, terwijl het aantal in Zuid-Holland (bijna 5 procent) juist het minst sterk toenam.

De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van woonverzekeringen met ongeveer 30 procent gestegen,” zegt Michel Ypma van Independer. “Voor water- en brandschade zijn vaak kostbare herstelmaatregelen nodig. Er spelen natuurlijk meer factoren mee bij het bepalen van de premie, maar branden spelen daar zeker een rol in.”

Vorig jaar werden de meeste woningbranden gemeld in januari. Ypma denkt dat dit mede komt door het gebruik van houtkachels: “Zorg er dan wel altijd voor dat de schoorsteen goed in orde is. Als er brand ontstaat in een slecht onderhouden schoorsteen, kan je verzekeraar namelijk terughoudend zijn in het vergoeden van schade.”

