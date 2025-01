Brand in technische ruimte op vrachtschip in de Eemshaven, `Zeer Grote brand`gegeven (updates)

Eemshaven – In de Eemshaven is vrijdagmiddag rond 15:30 uur brand uitgebroken in een vrachtschip aan een kade bij Wagenborg Stevedoring Terminal aan de Eemshornweg.

Er werd opgeschaald naar `Zeer Grote brand`, veel brandweervoertuigen gingen er heen om de brand te blussen.

Update: Aan boord van een windturbinevessel in de Eemshaven is brand gemeld. De brand vindt plaats in een technische ruimte. Om zowel op het schip als op de kant genoeg mensen ter plaatse te hebben is er opgeschaald naar grote brand. Volg het liveblog van de VR.



Om de ploegen van genoeg zoet bluswater te voorzien, is het groot watertransport opgeroepen. Omdat de brand in het schip zit, en we vermoeden dat de blussing veel werk gaat kosten, is er opgeschaald naar zeer grote brand.

Foto's

