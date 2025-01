Siddeburen – Bij de Albert Heijn op de Hoofdweg in Siddeburen is een geldkoffer in een geldtransportwagen van Brinks ontploft. Het incident vond plaats in de achterruimte van de wagen.

De brandweer werd opgeroepen vanwege de rook die in de geldwagen hing. Er raakte niemand gewond bij het incident. In de wagen bevond zich één medewerker meldt RTV Noord.nl.

