Gevallen motorscooter laat hulpdiensten uitrukken

Waterhuizen – Een gevallen motorscooter zorgde vrijdagavond voor een inzet van de hulpdiensten aan de Waterhuizen in Waterhuizen.

De hulpdiensten hadden rijd 22:20 uur de melding binnen gekregen van een ongeluk. De melding was via een “e-call” binnen gekomen.

Zes politie eenheden en een ambulance kwamen met spoed ter plekke. Echter op de locatie troffen de hulpdiensten niks aan.

Na een korte zoeksloeg in de omgeving bleek dat een hagelnieuwe geparkeerde motorscooter was gevallen. Hierdoor was er een automatische melding bij de hulpdiensten binnen gekomen.

Nadat dit bekend was konden de hulpdiensten weer terug.

