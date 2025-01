Delfzijl – Vrijdagavond kwam er een melding van een woningbrand aan de Cornelis’ Houtmanstraat in Delfzijl.

Ter plaatse ging de brandweer op onderzoek uit, omdat bewoners een brand geur hebben geroken. Er kwam een tankautospuit wn een hoogwerker te plaatsen.

Het is nog niet bekend wat we precies aan de hand is

Foto's