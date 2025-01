Groningen – Een zeer agressieve winkeldief is vrijdagmiddag aangehouden in de Donkersgang door winkelbeveiligers, dit na een korte achtervolging.

Ook medewerkers van een café in de Donkersgang hebben de beveiligers geassisteerd. Een andere winkeldief is gevlucht. Ze waren bezig in de Zara Herestraat. 1 verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau.

