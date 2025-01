Gasten Holland Casino Stad halen 17.306 euro op voor Stichting Wensambulance Noord-Nederland

Regio – Gasten van de vestigingen van Holland Casino Groningen hebben vorig jaar ruim 17.306 euro ingezameld voor Stichting Wensambulance.

In drie vestigingen (ook in Enschede en Leeuwarden) was deze stichting voor het jaar 2024 gekozen als goed doel voor de donatieboxen. Gasten doneerden het bedrag met overgebleven tickets, contant geld en chips.

“Nog één keer naar die speciale plek… Het is voor zoveel mensen zo belangrijk”, vertelt voorzitter Betty de Boer van Stichting Wensambulance Noord-Nederland. “Wensambulance Noord-Nederland helpt deze wens vervullen voor inwoners van Friesland, Groningen en Drenthe. Omdat wij voor honderd procent uit vrijwilligers bestaan en geen subsidies ontvangen, zijn wij dankbaar voor deze donatie. Zo kunnen wij deze wensen met vrijwilligers en begeleid ambulanceververvoer kosteloos voor deze mensen blijven vervullen.” Meldt Oogtv.nl dinsdag.

