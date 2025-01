RUG haalt de extra bewakings camera’s op Broerplein weer weg

Groningen – De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft vorige week de lichtmasten met camera’s op het Broerplein verwijderd. De camera’s waren geplaatst om bekladdingen en vernielingen tegen te gaan. Ze zijn niet langer nodig, vertelt de universiteit aan de UKrant.

De camera’s werden in mei vorig jaar neergezet na meerdere incidenten, waaronder bekladdingen met pro-Palestina leuzen op gebouwen en ingeslagen ramen bij de Universiteitsbibliotheek (UB). Sindsdien bleef het relatief rustig, op een incident na waarbij kabels werden doorgeknipt.

Studenten lieten destijds weten zich ongemakkelijk te voelen door de camera’s en riepen op tot verwijdering. Ook universiteitsraadleden vroegen hierom. Volgens collegevoorzitter Jouke de Vries is nu gekozen voor andere maatregelen. Op het plein zijn nu meer beveiligers en loopt een aantal ‘coaches’. Zij spreken mensen aan op gedrag zoals roken of verkeerd parkeren. Ook hebben beveiligers nu meer bevoegdheden. Daarnaast stelt de universiteit dat er, ter vervanging van de camera’s, ook een aantal ‘onzichtbare maatregelen’ is genomen.

Foto's