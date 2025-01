Persoon op scootmobiel belandt in sloot bij Siddeburen & auto`s in brand Hoogezand

Siddeburen – Een persoon op een scootmobiel is maandagochtend in de sloot terechtgekomen aan de Akkereindenweg in Siddeburen. Rond 11.05 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd.

Bij aankomst kon degene snel uit het water worden gehaald. De toedracht is niet bekend meldt RTV Noord.

Autobranden

Aan de Boomgaard in Hoogezand is een auto in brand gevlogen. Daarvan kwam ongeveer tien voor twaalf een melding binnen bij de brandweer. De brand sloeg zo om zich heen, dat een nabij geparkeerde auto ook vlam vatte. Dat meldt RTV Noord.

Foto's