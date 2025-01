KNMI registreerde op oudejaarsdag een `Carbid explosie` in Ten Post (update)

RTV Noord, bron & foto Gijs Bouman, foto is ter illustratie, niet waar de explosie was

RTV Noord, bron & foto Gijs Bouman, foto is ter illustratie, niet waar de explosie was

Ten Post – In het lijstje met meest recente aardbevingen op de website van het KNMI, prijkt één opvallende vermelding. Op oudejaarsdag werd ergens(exacte locatie onbekend) in omgeving Ten Post rond het middaguur een explosie gedetecteerd meldt RTV Noord.

‘Het was dus geen aardbeving’, zegt KNMI-seismoloog Läslo Evers meteen. ‘Maar we hebben die dag in Ten Post inderdaad een bovengrondse explosie gedetecteerd.’

Update; Het Carbidteam in Ten Post laat weten dat ze met de explosie in hun dorp niks te maken hebben. ‘Dat was iemand aan de andere kant van Ten Post. Daar is iets met een giertank(Oogtv) gebeurd, maar dat staat helemaal los van hun. Bij ons is alles volgens de regels gegaan, dat wilden ze even kwijt.’

