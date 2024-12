Drukte in Duitsland door vuurwerk verkoop

Bunde – Net over de grens bij Groningen, is het al vroeg een drukte van belang. Honderden Nederlanders hebben zich verzameld bij winkels om hun slag te slaan nu de verkoop van vuurwerk in Duitsland is gestart. Lange rijen stonden vanochtend bij de winkels in Bunde, maar ook in omliggende dorpen zoals Rhede en Leer.

Veel Nederlanders trekken naar Duitsland omdat het aanbod daar groter is qua siervuurwerk. “We rijden elk jaar naar Bunde. Hier hebben ze alles wat we nodig hebben voor een knallende jaarwisseling,” vertelt een enthousiaste koper uit Groningen, terwijl hij in de rij staat.

De drukte begon al vroeg in de ochtend. “Om 6.30 uur stonden er al tientallen auto’s geparkeerd,” zegt een medewerker van een winkel in Bunde. “Het lijkt elk jaar drukker te worden.” Ook in Rhede, een dorp verderop, wordt gesproken van Nederlandse klanten.

De grensoversteek is voor veel Nederlanders de moeite waard, ondanks dat ze rekening moeten houden met regels voor het invoeren van vuurwerk in Nederland.

