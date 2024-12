Politievoertuig raakt in slip tijdens spoedrit en crasht (update)

Groningen – Er heeft vrijdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een opvallende politieauto en een andere auto. Dat gebeurde rond 18:20 uur op de Laan 1940-1945 in Groningen.

Het dienstvoertuig was met prioriteit onderweg naar een melding in de omgeving. De auto voerde optische en geluidssignalen.

De politieauto raakte echter in een slip. Daarbij werd ook een andere auto geraakt. Beide voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. Ze hebben ter plaatse onderzoek gedaan om uiteindelijk duidelijk te kunnen krijgen wat de oorzaak was van het ongeval. De politie staat in contact met de eigenaar van het andere voertuig voor de verdere schade-afhandeling.

Foto's