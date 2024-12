Twee gewonden bij ongeluk in mist op N391 bij Nieuw-Weerdinge

Nieuw-Weerdinge – In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn twee personen gewond geraakt bij een aanrijding op de N391 ter hoogte van Nieuw-Weerdinge. Volgens RTV Noord vond het ongeluk plaats op een rotonde, onder mistige omstandigheden.

Beide bestuurders van de betrokken auto’s zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Emmen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of de mist hierbij een rol heeft gespeeld, is niet bekend.

De weg richting Ter Apel was na het incident enige tijd volledig gestremd, zodat hulpdiensten de plek konden vrijmaken en onderzoek konden doen. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto's