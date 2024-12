Zoveelste aanrijding op de N370 in Groningen

Maandagmiddag heeft een ongeval plaatsgevonden op de afrit van de N7 in de richting van de N370. Er is daar een auto uit de bocht gevlogen. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Dat meldt OOGTV.nl

De afrit is volledig afgesloten en de auto moet worden weggesleept. De politie is op dit moment ter plaatse. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd.

Bekende plek

Het is niet de eerste keer dat het misgaat tussen knooppunt Julianaplein en het Vrijheidsplein. Precies één week geleden, op maandag 16 december, vonden er twee ongelukken plaats.

