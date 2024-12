Grote brand in loods Industrieweg Nieuw Buinen (update)

Nieuw-Buinen (Drenthe) – In Nieuw-Buinen stond maandagavond een loods in brand aan de Industrieweg. De brandweer heeft daarbij opgeschaald naar grote brand. Brandweerploegen uit onder andere Stadskanaal, Veendam, Borger zijn ter plaatse.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer zal nog uren nablussen. Het is onbekend of er dieren in stonden. Meer info hierover.

Er staat een loods van ongeveer 15 bij 20 meter in de brand. Binnen bevindt zich voornamelijk kleding en hout. De loods staat dicht op andere gebouwen en stond al vrij snel volledig in de brand. De mensen die naast de loods wonen zijn geëvacueerd. De brandweer zet in op het koelen van de gebouwen om de loods, om te voorkomen dat die ook in de brand vliegen.

Bij het blussen van de brand is er veel rookontwikkeling. Daarom gaat er een NL-alert uit. De rook gaat in de richting van Musselkanaal.

Foto's