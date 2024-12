Ongeval op de N372 bij Roden

Roden – Het ongeluk op de Noordholt (N372) in Roden benadrukt opnieuw de gevaarlijke situaties die op dit kruispunt kunnen ontstaan. Het incident waarbij maandagmorgen een auto vermoedelijk een aankomende auto over het hoofd zag en in de flank botste, had ernstiger kunnen aflopen. Het is gelukkig een opluchting dat er, zoals het nu lijkt, geen zware gewonden zijn gevallen, hoewel één persoon in de ambulance moest worden nagekeken.

De nasleep, waarbij één auto in de greppel terechtkwam en de andere midden op de weg bleef staan, bracht een extra gevaar met zich mee voor het overige verkeer op de N372. Dat er daarna geen vervolgongelukken hebben plaatsgevonden, is bijna een wonder, zoals ook door de 112-fotograaf van Ditisroden.nl werd opgemerkt.

Dat dit kruispunt vaker het toneel is van ongelukken, wijst op een structureel probleem in de verkeersveiligheid. Verderop, bij de Dwazziewegen, is al een oplossing in zicht met de komst van een rotonde. De vraag blijft of een soortgelijke ingreep nodig is op het kruispunt waar dit ongeluk plaatsvond. Het lijkt een punt van aandacht waar verkeersdeskundigen en beleidsmakers zich over moeten buigen, om herhaling van dergelijke situaties te voorkomen.

Tot die tijd blijft het cruciaal dat automobilisten extra alert zijn bij deze kruispunten. Misschien kan extra bebording of een tijdelijke maatregel al helpen om het risico op ongelukken te verkleinen.

Foto's