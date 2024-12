De Wilp – Tussen maandag 2 december 2024 21:30 uur en dinsdag 12:00 uur is er vanuit een garage bij een woning aan de Verlengde Oosterweg in De Wilp een crossmotor weggenomen.

De crossmotor op de foto is een soortgelijke. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of weet iemand waar deze crossmotor nu is.

Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.misdaadanoniem.nl

Foto's