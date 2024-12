Winschoten: Wat wordt de eis woensdag?

Winschoten – Woensdag gaat de zaak verder tegen Hussein A. Hij wordt verdacht van een schiet- en steekpartij aan de Transportbaan in Winschoten op 6 juli 2023 die de aanzet was tot explosies en geweld in Oost-Groningen en Stad.

Volg het hier op de Liveblog van RTV Noord.nl.

Quote: De advocaat van de vriend van Omar K. leest een slachtofferverklaring voor. ‘Mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest. Meneer A. heeft een bewuste keuze gemaakt om te schieten en zo mijn leven verwoest. Hij schoot op mij en dwong me zijn schoen te kussen. Ik keek in de loop en dacht dat het gebeurd was voor mij. Als ik in een slagader was geraakt, had ik dood kunnen bloeden.

Update: Tien jaar gevangenisstraf geëist. Zie ook.

