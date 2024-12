Lagere straf voor neersteken vriend en in brand steken woning Veendam

GRONINGEN (ADP) – Een 46-jarige uit Veendam moet voor poging tot doodslag op haar toenmalige vriend en in brand steken van zijn woning een celstraf van veertig maanden uitzitten. De straf is lager dan de geëiste vijf jaar cel.

De vrouw stak in de nacht van 30 maart na een avondje stappen met haar vriend hem thuis met een mes in zijn buik. Daarna stichtte ze op drie plekken in de woning brand. De man sloot zichzelf op in een slaapkamer en belde de hulpdiensten. Niemand deed open. Met een stormram kwamen de hulpverleners binnen.

Bewusteloos

De man werd naar buiten geloosd en ter plekke aan zijn buikwond geholpen. Het was een oppervlakkige steekwond. De vrouw lag bewusteloos achter een slaapkamerdeur. Ze werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar heeft ze bijna een week gelegen. Ze ontkent dat ze haar toenmalige vriend heeft gestoken, ook ontkent ze de mogelijke zelfmoordpoging.

De reclassering heeft onvoldoende inzicht gekregen in de psyché van de vrouw. De kans op herhaling kan dan ook niet worden ingeschat. En als er een behandeling nodig is, dan is die niet uitvoerbaar, omdat de vrouw ongewenst vreemdeling is. De rechter heeft in de afstraffing meer rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de vrouw.

Ze is niet eerder veroordeeld. Wel moet ze het slachtoffer een schadebedrag van 2500 euro betalen.

