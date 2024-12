Leek – Tussen woensdag 27 november 2024 en vrijdag 29 november 2024 is er ingebroken bij het gebouw van de scouting aan de Oude Zuiderweg te Leek.

Men is via de achterzijde binnengekomen. Eenmaal binnen is er veel vernield. Er is onder andere gereedschap en een JBL partbox weggenomen.

Mogelijk heeft iemand iets gezien of weet iemand iets meer over de inbraak. Meldt dit dan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.

Foto's